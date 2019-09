Policiais militares recebem certificação em Canaã dos Carajás

Canaã dos Carajás formou a sua primeira turma do curso de Supervisão Militar Educacional (Sume). No total, 39 policiais militares que atuam no município receberam certificado nesta quinta-feira (19); a turma de Canaã é a terceira a participar da formação no Pará.

O curso de 85 horas é voltado para militares que atuam no apoio à educação e aconteceu com o objetivo de capacitar os profissionais que atuam no ambiente da escola em tempo integral para que todos tenham êxito no trato com o público juvenil. O Sume também tem o objetivo de de contribuir no enfrentamento e na prevenção da violência no ambiente escolar.

Um dos formandos, o soldado Miguel falou sobre o momento. “É importante para todos nós essa formação, pois estamos no cotidiano com esses alunos e é preciso estar cada vez mais preparado para este trabalho. A escola militar tem feito um bom trabalho junto a essas pessoas e muitas famílias estão sendo beneficiadas.”

Roselma Feitosa, secretária de Educação, falou sobre o curso. “Essa formação é importante porque os policiais entenderam o aspecto pedagógico da escola e, com isso, eles podem interagir melhor com nossos alunos. Quem ganha é a comunidade escolar.”

Prefeito em exercício, Alexandre Pereira falou sobre o trabalho em conjunto com a PM. “A parceria com a Polícia Militar na nossa escola é bastante produtiva. Esse curso é mais um importante passo que damos para melhorar a nossa educação e trabalhar na formação de cidadãos.”

A Escola Ronilton Aridal é a primeira da região a funcionar em tempo integral e em parceria com a Polícia Militar. Atualmente, 680 alunos são atendidos pela unidade de ensino.

