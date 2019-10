POLICIAL CIVIL DO PARÁ É O ÚNICO DO ESTADO A CONCLUIR CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS ESPECIAIS NO CEARÁ

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Alberto Teixeira, recebeu, nesta segunda-feira (21), o investigador Rômulo Araújo Rodrigues, único policial civil do Estado a concluir o Curso de Operações Táticas Especiais (COTE) organizado pelo Governo do Estado do Ceará. Foram 78 dias de treinamentos de alto grau de dificuldade coordenados pela AESP (Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará) e CORE (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais) do Ceará.

Considerado um dos mais difíceis do país para preparo de agentes de Segurança Pública para atuar em grupos táticos, o Curso começou com 48 alunos e terminou com apenas 10. No encontro, o delegado-geral assinou portaria para lotar o investigador na CORE (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais) do Pará.

A capacitação contou com um grupo de instrutores de unidades especializadas da Polícia Militar do Ceará; do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE); da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas da SSPDS (Ciopaer); da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e da própria CORE, além de instrutores de instituições policiais de outros Estados como de Goiás (GT3); Paraná (Tigre); Brasília e Rio de Janeiro.

Ao lado de Elzamo Lobato, coordenador da CORE da Polícia Civil do Pará, o investigador foi parabenizado pelo delegado-geral e pela diretora da corporação policial pela sua determinação para ir até o final do curso, mesmo com as adversidades e alto grau de dificuldade do curso.

O investigador Rômulo Rodrigues fez o curso sem jamais antes ter participado de qualquer treinamento semelhante. Ele conta que a iniciativa de participar do curso, onde foi exigido ao extremo. A partir dos conhecimentos adquiridos, o investigador vai atuar como multiplicar dos ensinamentos adquiridos ao longo dos dias em que participou do treinamento.

Fonte: www.policiacivil.pa.gov.br