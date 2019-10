População recebe cuidados contra doenças cardiovasculares em Unidades de Saúde

Em alusão a Semana do Coração, realizada no período de 23 a 27 de setembro, profissionais de saúde atenderam à população em diversos serviços de combate a doenças cardiovasculares, nas Unidades Básicas de Saúde das zonas urbana e rural.

A Semana foi organizada pela Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Doenças Crônicas (DCNT), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com o tema “Cuide do seu coração”.

Durante a programação foi realizada diversas ações alusivas como sala de espera, atendimento odontológico, palestra sobre alimentação saudável e cuidados com o coração, atendimento com médico cardiologista e nutricionista, atendimento exclusivo ao homem e verificação da pressão arterial em unidades de saúde.

“Estamos na Semana Municipal do Coração, nesse período nos conscientizamos e reforçamos os cuidados contra as doenças cardiovasculares. Mas, vale ressaltar que esses cuidados têm que ser feitos durante o ano todo”, destacou a médica cardiologista, Larissa Sousa.

Ainda de acordo com a médica cardiologista, “devemos adotar hábitos saudáveis para a vida toda, como ingestão de alimentos saudáveis, manter um peso saudável, prática de atividade física, limite de ingestão de álcool e tabaco e uso moderado de sal durante as refeições”, enumerou.

Para o ambulante Antônio Batista de Lima, foi importante se consultar com a médica. “Sou muito exigente com minha saúde, por isso, faço questão de vir me consultar ”, disse.

Já a dona de casa Maria Madalena de Jesus veio na unidade para a realização de testes rápidos, ”pois para mim é uma questão de rotina cuidar da minha saúde”, finalizou.

Texto: Janaina Ravanelli / Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP