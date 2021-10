 População sofre com retirada de abrigo de ponto de ônibus

Em Parauapebas a população sofre com a retirada de alguns abrigos de pontos de ônibus, o abrigo que serve para proteger os usuários do forte sol ou da chuva.

Chegou até a redação do Correio do Pará, uma reclamação por parte de um usuário do transporte público, que nos relatou o que está acontecendo em alguns pontos de parada de ônibus da cidade, lugares que antes possuíam abrigo para os passageiros e hoje não possuem mais.

Infelizmente é bastante comum encontrar esse tipo de situação, algumas pessoas tentam se proteger como podem, usando guarda-chuva, outras tentam se encostar nas paredes ou até mesmo buscam abrigo dentro de lojas.

A população aguarda que a autoridade competente possa tomar providência o mais breve possível, para amenizar os transtornos sofrido pela população, Maria dos Anjos, de 58 anos, moradora do bairro Rio Verde, esteve falando das dificuldades que ela enfrente todos os dias, principalmente agora com a chegada do tempo de chuva, a retirada do abrigo do ponto de ônibus prejudica e muitos todos os usuários.