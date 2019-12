Por ciúmes, homem mata amigo da namorada e recorre ao suicídio em praça

Um homem identificado como Jailson Anderson Costa da Silva, 29 anos, teria assassinado um amigo de sua namorada, identificado como Edcarlos Costa Sousa, 42 anos.

O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (10), no bairro Coroado em São Luís. Ele matou a vítima na porta do seu estabelecimento comercial e logo após isso tirou a própria vida em uma praça pública do bairro.

A principal motivação para o crime foi levantada por policiais militares e de acordo com testemunhas que presenciaram o fato, pode ter sido motivado por ciúmes da namorada. A Superintendência de Homicídios e Proteção a Pessoa (SHPP), investiga se o crime foi passional.

O Instituto Médico Legal (IML) já realizou a remoção do corpo de Edcarlos Costa Sousa. Perícias devem ser feitas no local ainda nesta manhã.

