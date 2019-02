Preço do feijão tem aumento recorde no Pará, aponta Dieese

Aquele feijão tropeiro, ou até mesmo o tuto de feijão, ficou bem mais salgado para a população paraense, segundo o um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), realizado este ano o preço do feijão consumido pelos paraenses voltou a subir. Segundo o estudo o preço bateu recorde de aumento neste início de ano. Nos último 12 meses a alta chegou quase a 42% contra uma inflação de aproximadamente 4% apurada no mesmo período.

Ainda segundo o Dieese, no mês passado, a cesta básica apresentou um reajuste de 0,65 % e um custo de R$384,78. De acordo com a pesquisa, o preço médio do quilo do feijão comercializado em supermercados da capital fechou o ano com média de R$ 3,04. Em dezembro fechou o ano a R$3,23 e em janeiro o valor teve uma alta sendo comercializada a R$ 4,31 o quilo.

“Ainda em janeiro de 2019, vários produtos da cesta básica paraense tiveram aumentos de preços, o mais expressivo ocorreu com o preço do feijão”, conta o técnico do Dieese.

Por G1 PA