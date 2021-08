Prefeita de Eldorado do Carajás participa de reunião no Ministério da Saúde para trazer melhorias para a cidade

Visando a melhoria do sistema de saúde, o Hospital Municipal de Eldorado do Carajás será realocado para o atual prédio da prefeitura municipal, que passará por uma reforma e adequação para que as instalações possam atender as exigências necessárias.

A gestão em busca de realizar o quanto antes esse projeto que beneficia o povo, participou de uma reunião no Ministério da Saúde com os Técnicos Olavo, Silvia Souto e Daniele sobre a regulamentação do recurso para reforma do prédio que irá ser utilizado para o atendimento do Hospital Municipal de Eldorado.