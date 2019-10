Prefeito de Curionópolis busca recursos para Educação Básica no MEC

Em busca de garantir recursos para investir na Educação Básica do município de Curionópolis, o prefeito Adonei Aguiar esteve em reunião com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, nesta quarta-feira, 23, na sede do Ministério da Educação, em Brasília.

"Através de uma estratégia via Plano de Ações Articuladas (PAR), pleiteamos junto ao ministério e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a liberação de recursos para construção de mais creches em Curionópolis", explicou Adonei Aguiar.

Atualmente, a principal diretriz do MEC é que os investimentos dos municípios sejam voltados ao fortalecimento e melhorias na Educação Básica. Para o ministro, a liberação desses recursos é prioridade.

ascom.curionópolis