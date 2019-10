Prefeito em exercício, Alexandre Pereira prestigia inauguração do Magazine Luiza em Canaã

O Magazine Luiza, uma das maiores empresas do segmento varejista no Brasil, abriu suas portas em Canaã dos Carajás na manhã desta quinta-feira (10). O prefeito em exercício, Alexandre Pereira, e o secretário de governo, Roberto Andrade, estiveram presentes na solenidade de inauguração da nova loja.

A unidade instalada na avenida Weyne Cavalcante é a milésima a ser inaugurada no Brasil. Criado na década de 50, o Magazine está presente em 16 estados da federação e inaugurou no Pará cerca de 50 lojas nos últimos meses.

Alexandre destacou a importância da chegada da gigante varejista em Canaã. “Isso é bom para a cidade, é bom para o estado, pois gera emprego e renda para várias famílias daqui. O consumidor só tem a ganhar com a variedade de produtos, com a facilidade nos pagamentos e com o bom preço. Acredito que, no final, todos saem ganhando.”

Antes mesmo de abrir as portas, uma multidão de pessoas já esperava do lado de fora para aproveitar as ofertas de lançamento. Do lado de dentro, filas no caixa e a aprovação das novidades e do novo espaço de compras em Canaã.

ascom.canaa