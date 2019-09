Prefeitura abre processo seletivo para preenchimento de 70 vagas na Saúde Municipal

A prefeitura de Canaã dos Carajás divulgou, na manhã desta sexta-feira (20), o edital de um processo seletivo para o preenchimento de vagas na Saúde Municipal. Ao todo, são 70 vagas ofertadas – 22 imediatas e 48 para cadastro reserva. O processo selecionará agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde para atuar nas zonas urbana e rural de Canaã dos Carajás.

As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira (25) e se estendem até o dia 1º de outubro, terça-feira. A remuneração para as duas funções é de R$ 1317,18.

O processo seletivo acontecerá por meio de uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório. As questões são das disciplinas de português, legislação específica e conhecimentos específicos das funções. As inscrições serão feitas somente via presencial na sede do Conselho Municipal de Saúde, na Rua Ulisses Guimarães, s/n das 08:00h às 14:00h.

Saiba mais acessando o edital aqui neste link.

ascom.canaa