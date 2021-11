Eldorado: Prefeitura Anuncia Início da Construção da Escola da Lourival Santana

Na manhã da última quarta-feira (10), a Excelentíssima Prefeita Iara Braga, foi até ao Assentamento Lourival Santana (Peruana), para tratar de assuntos pertinentes ao povo da comunidade.

Junto com a gestora Iara Braga, estiveram presentes os legisladores Presidente da Câmara Dr. Jackson Vieira, Júnior do Gravatá e Cristiley Fernandes, os secretários Dinaqueile Barros (Educação), Orivan Rodrigues (Obras) e a comunidade, que estiveram em peso para participar do encontro.

A reunião, foi para anunciar a construção emergencial de sete salas escolares, tendo em vista as péssimas condições em que se encontra o prédio atual da escola Construindo Conhecimento, esta será uma parceria entre gestão e comunidade da Lourival Santana e será construída com recurso próprio do município, onde será usada mão de obra local.

O projeto completo para a construção da escola, está pronto e o recurso já existe, porém o mesmo se encontra bloqueado no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e embora todos os trâmites para o desbloqueio do recurso estejam sendo tomados, ainda não foi possível o desbloqueio, mas, assim que o mesmo for liberado será destinado para seu devido fim.

As aulas presenciais não serão possíveis ainda este ano na escola em questão, mas, está prevista o retorno para o dia 31 de janeiro de 2022 e certamente serão nas novas salas, pois, a Secretaria de Educação já realizou a solicitação de todo material necessário e em breve daremos inicio a construção.

ASCOM/PMEC