Prefeitura anuncia inscrições para 1º Casamento Comunitário de Curionópolis

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Casamento Comunitário de Curionópolis. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), promoverá a união matrimonial simultânea de 150 casais em situação de vulnerabilidade econômica do município.

Os casais serão beneficiados com as custas de todas as despesas da união e o cerimonial de casamento. Dois eventos serão realizados, um na sede do município, que atenderá 110 casais e um, em Serra Pelada, que atenderá 40 casais do distrito e zona rural. Para suprir a grande demanda, um segundo casamento comunitário já está previsto para ser realizado em maio de 2020.

As inscrições podem ser realizadas até dia 10 de outubro, das 8h às 13h, na Prefeitura Municipal de Curionópolis. É necessário levar os seguintes documentos:

1. CPF e Carteira de Identidade (original e cópia);

2. Comprovante de residência de Curionópolis ou declaração reconhecida/contrato de locação, em nome de um dos noivos;

3. Certidão de Nascimento (original e cópia), para NOIVOS SOLTEIROS;

4. Certidão de Casamento com averbação de divórcio (original e cópia), para NOIVOS DIVORCIADOS;

5. Certidão de Casamento e de Óbito (original e cópia), para NOIVOS VIÚVOS;

6. Inventário negativo ou positivo ou regime de Separação de Bens, para NOIVOS VIÚVOS;

7. Menores de 16 anos precisam da autorização dos pais/responsáveis reconhecida em cartório;

8. Presença de 02 (duas) testemunhas por casal no ato da inscrição no cartório com seus respectivos RG e CPF (original e cópia);

ascom.curionópolis