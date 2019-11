Prefeitura, Câmara e sociedade debatem LOA 2020

Junto à sociedade e à Câmara Municipal, a prefeitura de Canaã dos Carajás debateu, na noite desta quarta-feira (30), a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020. A audiência pública acontece com o objetivo de ouvir as demandas da população e, a partir disso, definir as metas e prioridades orçamentárias da gestão.

Presente na audiência, o secretário de Planejamento, Geam Meirey, destacou a importância da participação popular no momento. “Nós queremos uma nova metodologia para implantação do orçamento para 2020, a de mais participação popular. A nossa proposta é uma Loa mais participativa; queremos que a sociedade contribua com ações reais em todos os segmentos.”

Para 2020, o governo municipal prevê uma arrecadação de mais de R$ 1 bilhão. Ouvidas as demanda da comunidade, a LOA agora será reanalisada e enviada à Casa de Leis para ser votada pelos vereadores.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br