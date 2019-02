Prefeitura cria Grupo de Trabalho para monitorar situação das barragens em Parauapebas

Na manhã desta sexta-feira, 1º, o prefeito de Parauapebas, Darci Lermen, assinou o decreto nº 086/2019, que cria o Grupo de Trabalho (GT) para elaboração de propostas, fiscalizações, acompanhamentos, implementação de planos emergenciais e demais ações que envolvam barragens de mineração no município. O decreto foi assinado após reunião com representantes das secretarias de Meio Ambiente, Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, Mineração Energia Ciência e Tecnologia, além do Gabinete do Prefeito, Assessoria de Comunicação, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

A iniciativa integra atividades que já vinham sendo desenvolvidas pela Prefeitura sobre o assunto, como estudos e pareceres técnicos emitidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e participação da Defesa Civil no simulado de rompimento de barragens. O GT deverá apresentar o resultado dos trabalhos em 30 dias, consolidando um plano de ação acerca da situação em Parauapebas.

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP