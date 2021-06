Prefeitura de Benevides afasta servidor acusado de vender vagas na Guarda Municipal

A Prefeitura Municipal de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, informou na manhã desta terça-feira, 15, que afastou o servidor acusado de vender vagas em um suposto processo seletivo para o preenchimento de vagas na Guarda Municipal.

De acordo com a prefeitura, Darllan de Jesus da Silva, de 24 anos, que estava lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social Transporte e Trânsito de Benevides, foi exonerado “para preservar a lisura da investigação e garantir ao acusado a total liberdade para fazer sua defesa”.

Na segunda-feira, 14, um grupo de pessoas procurou a reportagem do Portal Roma News para denunciar um golpe aplicado por um homem que se apresentava como assessor do gabinete da prefeita de Benevides Luziane Solon (Podemos). O homem, que segundo a denúncia é Darllan, oferecia vagas na Guarda Municipal mediante o pagamento de valores que chegavam a R$ 2 mil. O pai de uma das vítimas procurou a polícia e registrou um Boletim de Ocorrência denunciando o esquema.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Benevides primeiro tentou esconder que o servidor fizesse parte do quadro municipal. Se limitando a informar que Darllan não era assessor do gabinete da prefeita. Uma busca no portal da transparência do município, no entanto, mostrou que o acusado estava lotado na Secretaria de Defesa Social Transporte e Trânsito.

fonte:romanews.com