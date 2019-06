Prefeitura de Canaã cria Programa de Inclusão Econômica de Pessoa em Vulnerabilidade

O programa vai ser lançado oficialmente nesta quinta-feira (27), no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Novo Horizonte, durante a Festa Junina do Serviço de Fortalecimento de Vínculos.

Com o objetivo de possibilitar que famílias em situação de vulnerabilidade social no município possam gerar renda e terem condições de sustento, a prefeitura de Canaã dos Carajás, em ação coordenada das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social e Produção Rural (SEMDEC, SEMDES e SEMPRUR), lança o programa de Inclusão Econômica de Pessoa em Vulnerabilidade. A ideia é dar condições e assistência para que as famílias produzam hortaliças, em uma ação que está sendo denominada de “Horta Inclusiva”. O programa vai ser lançado oficialmente nesta quinta-feira (27), no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Novo Horizonte, durante a Festa Junina do Serviço de Fortalecimento de Vínculos.

O edital para a seleção das famílias atendidas foi publicado nesta quinta-feira (27) no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Pará (FAMEP). Para participar, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania (CadÚnico). Também é obrigatório residir em Canaã dos Carajás por pelo menos 12 meses e ter área pelo menos 150 m² disponíveis para produção de hortaliças.

Incialmente serão atendidas 40 famílias, que receberão treinamento, assistência técnica, apoio na execução das hortas e acompanhamento para formalização como microempreendedores individuais. Os interessados devem se inscrever presencialmente na sede do CRESOL, localizado na Avenida dos Pioneiros, n°414, Bairro Centro, de 1º a 19 de julho, das 8h às 12hh.

No ato da inscrição, deverão portar documentos pessoais (original e cópia), comprovante de endereço, e folha resumo atualizada do CadÚnico, emitida pelos Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Canaã dos Carajás. A partir disto, será feita uma seleção dos atendidos, seguindo critérios estabelecidos no edital.

A lista preliminar dos beneficiários selecionados será divulgada no Diário Oficial na data prevista de 14 de agosto, e a lista definitiva no dia 20 de agosto.

ascom.canaadoscarajas