Prefeitura de Canaã dos Carajás e Selo Unicef realizam “Dia D” da Busca Ativa Escolar

Estudar, no Brasil, já foi um privilégio de poucos. Hoje, felizmente, o direito à escola é cada vez mais acessível. Ainda assim, mesmo com vagas disponíveis nas instituições de ensino, há crianças que estão fora da sala de aula. Por isso, a prefeitura de Canaã dos Carajás, em ação da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a articulação do Selo Unicef, realiza nesta segunda e terça-feira (18 e 19) uma ação de busca ativa por meninos e meninas que estão fora da escola, ou estão ausentes das aulas em que estão matriculadas.

O objetivo da ação é ouvir os familiares sobre as motivações da ausência na escola e buscar soluções para o problema. A Busca Ativa Escolar é uma das estratégias da iniciativa “Fora da Escola Não Pode!”, fomentada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) com a intenção de garantir que cada menino e menina esteja na escola e aprendendo.

Para a articuladora do Selo Unicef em Canaã, Marili Souza, o momento é adequado para esse tipo de ação. “Estamos próximos às datas de matrículas e rematrículas, por isso é o tempo certo para mobilizarmos essas famílias”, disse.

Nesta segunda-feira a ação foi realizada na zona urbana. Profissionais da educação utilizaram os registros para detectar alunos que estão ausentes da sala de aula. Nesta terça-feira (19), a ação terá continuidade nas vilas da zona rural, com um apoio intersetorial, envolvendo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A equipe conta com profissionais como psicopedagogo e assistente social.

Os números da evasão escolar no Ensino Fundamental em Canaã são baixos, com menos de 3% nos últimos anos. No ensino médio, no entanto, esse percentual é bem maior. A Busca Ativa Escolar também pode contar com o apoio da sociedade em geral. Quem tiver informações sobre crianças que estão fora da escola pode prestar essas informações à Secretaria Municipal de Educação ou por meio do aplicativo “Busca Ativa Escolar”, disponível para smartphones.

ascom.canaã