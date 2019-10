Prefeitura de Curionópolis incentiva comunidade a preservar patrimônio público

A Prefeitura Municipal de Curionópolis, tem se empenhado ao máximo no trabalho de reconstrução do município. Há serviços de infraestrutura que abrangem a zona urbana e rural, desde a atuação de vários profissionais que trabalham arduamente em manter a cidade limpa e bonita a obras em andamento.

Um exemplo é a construção do Mercado Municipal que está avançada e em breve a comunidade receberá um espaço adequado para a comercialização de toda produção rural do município. Estas obras e serviços estão trazendo desenvolvimento para a população Curionopolense.

Lamentavelmente, na manhã desta quinta-feira (10), o canteiro central da Avenida Brasil foi alvo de mais uma ação de vandalismo. Mudas plantadas ao redor dos pergolados de madeira, que ao florescerem embelezariam ainda mais o espaço de uso público, foram arrancadas conforme as imagens.

Outras ocorrências foram registradas nos últimos meses como a depredação das placas de sinalização, quebra intencional dos equipamentos das praças, danos aos contêineres de coleta de lixo, quebra de passarelas e roubos de cabos elétricos. Atos como estes prejudicam toda a comunidade.

A Prefeitura ressalta que depredar o patrimônio público é crime, passível de punição de até 3 anos de detenção e multa, conforme o Art. 163, parágrafo único, inciso III do Código Penal Brasileiro e incentiva que a comunidade ajude na preservação dos bens que são de todos.

Você cidadão pode colaborar com as autoridades, se presenciar um ato de vandalismo informe à Polícia através do telefone (94) 99103-8650. A identidade de quem fizer a denúncia será preservada. Você também pode usar as redes sociais para realizar denúncias, reclamações, elogios e sugestões. Participe!

ascom.curionópolis