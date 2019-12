Prefeitura de Curionópolis inicia construção de UBS em Serra Pelada

A Prefeitura de Curionópolis iniciou a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Serra Pelada. A obra começou a ser executada no dia seguinte à assinatura da ordem de serviço durante a transferência das atividades do Governo Municipal e da Câmara de Vereadores, na última segunda-feira, 9, durante a programação de aniversário de 40 anos do distrito.

Na sessão ordinária da Câmara, realizada no Governo Itinerante, a comunidade pediu aos legisladores que a nova unidade de saúde permanecesse como Santa Casa de Misericórdia assim como o atual posto de saúde em funcionamento na comunidade.

A unidade será construída conforme os padrões do Ministério da Saúde e a comunidade terá acesso a novos serviços de saúde. A estrutura oferecerá sala de raios-x, consultório odontológico, recepção, consultórios ambulatoriais, sala para coleta de exames, farmácia e outros ambientes.

“Estou muito feliz de saber que estamos recebendo mais essa melhoria, uma vitória para Serra Pelada e um grande presente para todos nós”, disse a dona de casa Maria Santos.

“Queremos garantir uma saúde melhor para essa comunidade tão guerreira. Com esta nova unidade de saúde, a população terá um atendimento mais digno e confortável”, pontuou o Prefeito Adonei Aguiar.

ascom.curionopolis