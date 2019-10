Prefeitura de Curionópolis realiza abertura da Semana da Criança

A Prefeitura Municipal de Curionópolis realizou nesta terça-feira(8), a abertura da Semana da Criança. A programação que culminará no domingo (13), vai beneficiar as crianças da comunidade com passeio no Trenzinho da Alegria, distribuição de guloseimas, picolés, brincadeiras e brinquedos.

O passeio no Trenzinho da Alegria estará disponível até sexta-feira (11), das 18 às 22 horas, com saídas da Praça da Juventude. No sábado (12), os passeios serão realizados de 8 às 12 horas.

A tradicional distribuição de brinquedos ocorrerá no sábado a partir das 14 horas. E domingo (13), será a vez das crianças de Serra Pelada. Elas também serão beneficiadas com passeio no Trenzinho da Alegria no período da manhã e com a distribuição de brinquedos a partir das 14 horas.

ascom.curionópolis