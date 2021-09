Prefeitura de Marabá exibe filme Homem-Aranha para adolescentes que forem se vacinar

A vacinação para os tens de Marabá iniciou hoje e teve um ótimo número de adolescente e jovens que compareceram, uma maneira para incentivar a vacinação foi a exibição do filme Homem-Aranha, que será exibido nos horários de 8h às 17h, classificação de idade 12 ás 17 anos de idade.

Lembrando que as pessoas que estão com a 2° dose atrasada, também podem comparecer, documentos necessários para a vacinação, RG, CPF, comprovante de residência, Cartão do SUS, Carteira de vacinação e declaração preenchida.

Fotos: Aline Nascimento