Prefeitura de Parauapebas é parceira na instalação da 4ª unidade SESI/SENAI no Pará

Mais de 1500 pessoas receberão uma importante obra que beneficiará a população com serviços de educação básica e profissionalizante: essa foi a boa notícia que chegou junto com os representantes do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa). A equipe esteve em Parauapebas nesta quarta, 16, para apresentar o projeto de criação de uma unidade integrada SESI/SENAI no município. Para que a unidade de educação seja construída, a prefeitura doou uma área de mais de 50 mil m². As obras da unidade começam em 2020 e estimam um investimento de quase 40 milhões de reais.

“É com grande satisfação que nós estamos aqui apresentando este projeto inicial. O município está em uma região que merece a atenção da indústria. Acredito que no momento não há investimento semelhante a este se instalando na região, principalmente na área da educação que é o que nós fazemos”, comemora Dário Lemos, diretor regional do Senai e superintendente regional do Sesi.

A unidade integrada SESI/SENAI, localizada no Parque dos Carajás 2, vai atender 1400 alunos por dia, nos turnos da manhã, tarde e noite. Na escola SESI, serão quase 1500 matrículas no Ensino Fundamental, Médio, Ensino Médio Integrado SESI e SENAI e Educação para Jovens e Adultos. A unidade vai ter 1 bloco administrativo, 20 espaços pedagógicos, 1 biblioteca, 1 espaço de convivência e 6 modernos laboratórios, além de quadra de esportes, piscina adulto semiolímpica e infantil, 2 campos de futebol society, bloco pedagógico, 2 Centros de Recreação, dentre outros espaços.

“Quem ganha é a nossa população e também nossos empresários que terão profissionais mais qualificados, gerando mais desenvolvimento para nosso município e região”, declara entusiasmado Rodrigo Zanrosso, secretário municipal de desenvolvimento. Para José Conrado Santos, presidente do Sistema Fiepa, a indústria em todo o mundo demanda uma mão-de-obra mais qualificada e voltada para a tecnologia. “Queremos ir além, buscando a agregação de valor ao que é produzido no município e no seu entorno”, declara.

O Senai/PA atua na região desde o início das atividades de mineração no estado e já capacitou mais de 100 mil pessoas. Sua primeira unidade foi na Serra de Carajás e, desde 2004, está presente em Parauapebas, a partir de um contrato de comodato e de prestação de serviços com a empresa Vale. No momento atua nas áreas de automação; eletroeletrônica; eletromecânica; gestão; tecnologia da informação; segurança do trabalho; metalmecânica; mineração; soldagem e logística.

Texto: Andrea Reis / Fotos: Lucas Dias e Pedro Sousa