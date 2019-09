Prefeitura de Parauapebas fecha parcerias na Exposibram 2019

A Prefeitura divulga, esta semana, as ações de desenvolvimento econômico e mineração na Exposibram, uma das maiores exposições de mineração da América Latina, realizada entre os dias 9 e 12 de setembro, em Belo Horizonte (MG). O município de Parauapebas é o único no Brasil que está presente na feira.

O evento é realizado pela Associação Brasileira de Mineração (IBRAM) e reuniu centenas de empresários e representantes de organizações públicas e privadas. A abertura oficial aconteceu no dia 9 e contou com a presença de autoridades e de representantes de empresas nacionais e internacionais. O governador do Pará, Helder Barbalho, esteve na Exposição e falou sobre a importância do Estado e de Parauapebas para o setor de mineração. “O Pará se faz presente aqui na Exposibram para apresentar a sua diversidade minerária e o desejo de fortalecer cada vez mais esta vocação. Com a verticalização minerária e os investimentos em educação, cultura e fortalecimento econômico, podemos fazer deste ativo a longevidade econômica do nosso Estado. Parauapebas, como principal produtora de minério de ferro, tem um protagonismo extraordinário e queremos valorizar cada vez mais este protagonismo. Que esta característica possa representar desenvolvimento pleno para Parauapebas e demais cidades mineradoras do Pará”, destacou.

O prefeito Darci Lermen também esteve na Exposibram e comemorou o interesse de empresas em se instalar no município. “Com o setor de mineração em alta, no município, é natural que grandes empresas se instalem por lá. Uma delas é a Goodwin, empresa inglesa que já tem operações em Parauapebas e em breve vai se instalar em definitivo, gerando emprego e renda para nossa gente”, destaca.

Os secretários municipais de desenvolvimento e mineração estão recebendo representantes de empresas do setor e estão buscando mais investimentos para o município. Flávio Veras, secretário municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia tem ótimas expectativas. “Já nos primeiros dias da Exposição recebemos mais de 100 empresas interessadas em conhecer nosso município. Estou visitando, um a um, os estandes das empresas que têm grande potencial e intenção de investir em Parauapebas. É importante criar um clima favorável para estas empresas desenvolverem seus negócios em nossa cidade”, ressalta.

Euler Rony, secretário adjunto de Desenvolvimento, complementa. “Nossa participação na Exposibram tem superado as expectativas. A todo o momento, representantes de empresas vêm até o nosso estande e demonstram interesse em investir em Parauapebas. Estamos convidando empresas para aproveitarem esta oportunidade. Hoje, o município dispõe de um distrito industrial com toda infraestrutura necessária para atrair estes novos investimentos”, ressalta.

Texto: Andréa Reis / Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP