Prefeitura de Parauapebas realiza programação sobre bullying e violência nas escolas.

A escola Dorothy Stang, assim como toda a rede municipal de ensino de Parauapebas, tem buscado realizar um trabalho de prevenção e combate ao bullying e à violência no ambiente escolar. Para sensibilizar servidores, pais e alunos, a gestão da unidade educacional procurou o Instituto Beneficente Amigos que Brilham (IAB)

Através do projeto “Cuca Maluca”, a equipe multidisciplinar de saúde mental da Clínica Popular Beneficente dos Amigos que Brilham realizou em Março uma palestra dinâmica e interativa com cerca de 300 alunos dos 3° e 4° ciclos. “Com a vida corrida, os pais geralmente tendem a passar pouco tempo com os filhos e não conseguem dá a atenção e orientação devida. Nosso objetivo é ter uma conversa aberta e tentar fazer com que eles vejam que a vida não é só namorar e curtir as redes sociais. A vida não é fácil para ninguém, precisamos observar e identificar quando tem alguma coisa errada e pedir ajuda”, lembra a psiquiatra Ana Paula Pacheco Lamego participou da programação.

Atentos, os estudantes interagiram e absorveram a mensagem apresentada. “Momentos como este não acontecem todos os dias. Gostei muito da forma como os temas foram abordados. Eles conseguiram transmitir a mensagem que nós precisávamos. Os profissionais foram dinâmicos e conseguiram atrair nossa atenção”, comenta Gabriele Silva, aluno do 9º ano.

Durante o mês de abril será realizada a Semana de Combate ao Bullying em todas as escolas municipais.

