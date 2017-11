Prefeitura de Parauapebas trabalha para agilizar macrodrenagem

O prefeito Darci Lermen está correndo contra o tempo para colocar em execução o Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap) ou simplesmente Projeto de Macrodrenagem, que irá acabar, definitivamente, com os problemas de alagamentos ainda tão comuns no município e que geram uma série de transtornos para os moradores e preocupação para o governo.

A carta consulta para o financiamento do projeto tramita na Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) do Ministério do Planejamento com parecer favorável do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A macrodrenagem é uma obra gigantesca, que irá transformar positivamente a paisagem de Parauapebas e, melhor ainda, irá garantir qualidade de saúde, consequentemente, de vida à população.

“Nós estamos concentrando todos os esforços para que o financiamento seja logo aprovado pelo Cofiex e a gente possa começar as obras no primeiro semestre de 2018”, diz Darci Lermen, que desde o início do ano vem se articulando para agilizar a obra, orçada em US$ 87,5 milhões, dos quais US$ 70 milhões serão financiados pelo BID e US$ 17,5 milhões são a contrapartida do município.

Darci Lermen entende que Parauapebas não pode mais adiar as obras de saneamento. “É inadmissível que um município como o nosso ainda tenha áreas como a da Palafitas. Nossa gente não merece viver nessa situação e já estamos trabalhando para mudar esse quadro. E nós vamos mudá-lo”, frisa o prefeito.

ABRANGÊNCIA

O prazo de execução e conclusão da macrodrenagem é de seis anos. As obras irão começar no Igarapé Ilha do Coco, desde a sua desembocadura com o rio Parauapebas, no bairro Liberdade, até a divisa do bairro Guanabara com o bairro Caetanópolis.

Darci Lermen adianta que fará parte do início das obras a intervenção no igarapé Guanabara, que passa por traz do Mercado Municipal – onde os alagamentos são preocupantes em período de chuva – e vai até o bairro Nova Vida. Nesse trecho, serão construídos canal superficial, serviços de drenagem e vias marginais. Serviços que também serão realizados no canal da rua Belém, na região das Palafitas.

Além da Ilha do Coco, a macrodrenagem vai abranger as bacias dos igarapés Guanabara e Chácara das Estrelas. São 9.483 metros de extensão atingidos pelas obras, que se consistem em construção de canal superficial, regularização de fundo de canal e calado, urbanização das margens, construção de equipamentos públicos, serviços de microdrenagem, construção de passeios e vias marginais, instalação de rede de esgoto sanitário, construção de Estação de Tratamento de Água e melhorias na rede de distribuição.

Até o final deste ano, todos os projetos dos serviços estarão concluídos, para que no início de 2018 a prefeitura comece o processo de licitações. Darci Lermen está certo de que o Ministério do Planejamento irá aprovar o financiamento pelo BID até porque o projeto passou por várias reuniões com técnicos do próprio banco, que atestaram a viabilidade técnica e financeira da obra.

Mas o prefeito não quer ficar naquela expectativa demorada sobre a aprovação da carta consulta e já se antecedeu: no Orçamento Anual do município estão previstos R$ 40 milhões para o início da macrodrenagem. “Sabemos que o financiamento será aprovado, mas enquanto isso não acontece podemos adiantar essas obras tão aguardadas por nossa gente e que será um grande marco na história de Parauapebas”, enfatiza Darci Lermen.