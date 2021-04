Prefeitura divulga lista dos cadastros aprovados na segunda etapa do programa Vencer

Entrega dos cartões já começa nesta quinta-feira,29, para 5.341 beneficiários.

A Prefeitura de Parauapebas disponibilizou nesta quarta-feira,28, a relação das pessoas que tiveram cadastro aprovado na segunda etapa do Programa Vencer, para recebimento do auxílio emergencial de R$ 500. A lista pode ser acessada pelo link: https://vencer.parauapebas.pa.gov.br/index.php/cadastros-aprovados-na-segunda-fase/ .

Foram realizados 6.141 novos cadastros, nesta segunda etapa. Deste total, 5.341 aprovados. Os demais cadastros foram reprovados por não atenderem aos critérios fixados na Lei Municipal nº 4.939/21, que criou o Programa Vencer.

No total, o programa vai beneficiar 15,5 mil trabalhadores impactados pela pandemia e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os aprovados nessa segunda etapa já devem começar a receber o cartão, com crédito de R$ 500, a partir das 14 horas desta quinta, 29. Para saber em qual escola se dirigir para a retirada do cartão, o cidadão precisa fazer a consulta no https://vencer.parauapebas.pa.gov.br/app/vencer/filtro/ . E para receber o cartão, o beneficiário deverá apresentar documento oficial com foto e o CPF.

Dúvidas e esclarecimentos

A Prefeitura de Parauapebas esclarece a todos os beneficiários do auxílio emergencial do Programa Vencer o seguinte:

• Cada beneficiário tem direito ao valor de R$ 1 mil, disponibilizado em duas parcelas de R$ 500, por meio do cartão de crédito.

• Os aprovados na segunda etapa do Vencer começarão a receber seus cartões a partir desta quinta-feira,29, assim como aqueles beneficiários da primeira etapa que não conseguiram buscar seu cartão.

• Os valores não são cumulativos, portanto, se o beneficiário não gastar os R$ 500 mensais, não serão remanejados valores para o mês seguinte.

• Como o benefício é por meio de crédito, o dinheiro não pode ser sacado em espécie, e o valor deve ser usado diretamente nas compras de alimentos e produtos de higiene pessoal na rede credenciada da WebCard.

• O beneficiário tem até 30 dias para fazer uso do valor do crédito recebido a partir da data que recebeu o seu cartão.

• Importante destacar que a liberação da segunda parcela de crédito no valor de R$ 500 terá como data limite 31/05/2021.

Ascom/PMP