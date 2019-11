Prefeitura divulga lista dos candidatos classificados para o Fempa 2019

Após uma grande demanda de inscrição, a comissão organizadora do Festival de Música de Parauapebas (Fempa) selecionou as músicas dos 12 candidatos que vão concorrer aos prêmios do Festival.

De acordo com o secretário de Cultura, Saulo Ramos, o processo ocorreu conforme os critérios anunciados no edital e agora a comissão se prepara para as próximas etapas. “Concluímos essa primeira etapa e tivemos muitas inscrições com ênfase nos cantores locais. Ficamos felizes com a qualidade das músicas, letras extremamente bonitas que discutem a realidade que estamos vivendo no Brasil”, conta.

O gestor também ressalta que o governo vem trabalhando para que a volta do Festival seja mais um grande evento para a população de Parauapebas. “Agora, vamos continuar trabalhando com muito empenho para realizar as próximas etapas. Tenho certeza que serão grandes shows, de muito talento. Com certeza será uma volta que toda a sociedade vai gostar e será mais um grande evento em nossa cidade”, ressalta o secretário.

Nos dias 9 e 10 de novembro, os classificados participarão de ensaios e nos dias 12 e 13 serão as eliminatórias para a escolha dos seis candidatos que irão se apresentar na grande final, no 14 de dezembro, na Praça de Eventos.

Para essa 9ª edição do Festival, a premiação chega a 25 mil reais. O grande vencedor irá receber R$ 8 mil; o 2º lugar, R$ 6 mil; e o 3º lugar, R$ 4 mil. A melhor Letra será premiada com R$ 1 mil, assim como, o (a) Melhor Intérprete. Haverá prêmio extra, de R$ 5 mil, para a Voz da Nossa Gente. Além da premiação em dinheiro, os vencedores irão receber troféu.

Confira as lista dos 12 classificados na primeira etapa AQUI

Fique por dentro do calendário do Festival

Divulgação dos classificados: 07 de novembro

Confirmação da participação (pelo email fempa@parauapebas.pa.gov.br): 8 de dezembro

Ensaios: 09 e 10 de dezembro

Eliminatórias: 12 e 13 de dezembro

Final: 14 de dezembro

Texto: Liliane Diniz / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP