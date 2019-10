Prefeitura e Câmara promovem homenagem aos Servidores Públicos de Curionópolis

Mais de 1 mil servidores públicos, que trabalham nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, assistência social, meio ambiente e produção rural, receberam uma homenagem realizada pela Prefeitura de Curionópolis, Secretariado Municipal e legisladores da Câmara de Vereadores nesta terça-feira, 29, na Praça da Juventude.

A comemoração foi animada pelo cantor Marcelo Muriel e vários prêmios entre Tvs, fogões, microondas, bicicleta, panelas elétricas, ventiladores, caixa de som, geladeira e outros itens, foram sorteados para os servidores presentes.

A auxiliar de dentista no ESF Centro, Maria Fernandes, ficou muito feliz ao ser sorteada com um fogão elétrico novo para sua casa. “Eu me sinto muito honrada, é muita alegria! É a primeira vez que eu ganho num sorteio”, disse eufórica.

“Todos estão de parabéns! Estou muito emocionada! É importante que cada servidor seja lembrado nesse momento”, expressou a professora de Educação Inclusiva de Serra Pelada, Teresa Nunes.

Para prestar reconhecimento ao funcionalismo público, os vereadores da Casa de Leis do município, Professora Nilde, Júnior da Mariona, Raimundo Roldão, Ítalo Duarte e o presidente da Câmara, Nonato Maranhense, estiveram presentes e participaram da entrega dos brindes para os sorteados.

“Precisamos engrandecer, valorizar e reconhecer cada servidor que realiza suas funções diariamente com dignidade e dedicação. São esses guerreiros que garantem a continuidade do serviço público. Parabéns a todos os servidores!”, elogiou o presidente a Câmara Nonato Maranhense.

“Desde o início da nossa gestão, estamos promovendo uma política de valorização dos servidores ao desenvolver ações de motivação, capacitação, atenção à saúde e outras atividades, porque entendemos que isso reflete em melhores serviços prestados à comunidade. Agradecemos pelo trabalho e profissionalismo de cada um dos servidores que ajudam a construir uma cidade melhor” , destacou o prefeito Adonei Aguiar.

ascom.curionópolis