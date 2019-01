Prefeitura entrega dezenas de carteiras que garantem o direito de passe livre intermunicipal aos deficientes

Em ação realizada no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foram entregues dezenas de Carteiras de Gratuidade de Transporte Intermunicipal destinada aos deficientes físicos, mentais, intelectuais, visuais, auditivos e pessoas com autismo, nos dias 18 e 21 deste mês.

A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência (CSPD) e pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON).

A coordenadora da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência (CSPD), Rita Maia explica a importância de o deficiente estar recebendo a carteira de gratuidade de transporte intermunicipal. “A importância do benefício é que os usuários possam estar utilizando o transporte público intermunicipal, ou seja, eles podem se locomover gratuitamente de um município para outro município, que esteja dentro do Estado do Pará. O benefício é voltado para as pessoas com deficiência física, visual, mental, intelectual, auditiva e com autismo”, explicou a coordenadora.

A nova carteira tem o dispositivo de segurança QR Code, que visa diminuir o número de falsificações, e garante o acesso gratuito dos usuários ao transporte intermunicipal de forma moderna e segura. ”Esse dispositivo de segurança QR Code é mais uma forma de garantirmos segurança e transparências aos nossos usuários”, frisou a coordenadora da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência (CSPD), Rita Maia.

Para a esposa do usuário, Ivone da Conceição esse passe livre vai facilitar muito a vida dela e do marido, que é deficiente visual. “O passe livre vai ajudar muito a nossa locomoção, de agora em diante, poderemos ir viajar e visitar os parentes que moram no Estado do Pará gratuitamente”, opinou a esposa do usuário.

Texto: Janaina Ravanelli

Fotos: Luciano da Silva

Assessoria de Comunicação – ASCOM |Sema| PMP