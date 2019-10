Prefeitura entrega dois mil lotes urbanizados para a população de Parauapebas

Cerca de oito mil pessoas estão mais próximas do sonho da casa própria. A Prefeitura de Parauapebas começou a entrega dos títulos definitivos de dois mil lotes urbanizados na manhã desta terça-feira, 15. Os lotes, localizados no bairro Cidade Jardim, fazem parte do Projeto Habitacional Lar da Nossa Gente, realizado com investimento 100% com recurso próprio.

De acordo com Antonia Silva dos Santos, 66 anos, e beneficiada pelo programa, foi uma felicidade muito grande ser contemplada. Ela, que se inscreveu nos programas habitacionais em 2012 e mora há muitos anos de aluguel, afirma que a partir de agora vai investir na construção do seu lar. “Estou na expectativa para construir a minha casa”, afirma a dona de casa.

O Lar da Nossa Gente é uma importante iniciativa da gestão municipal que destina lotes com infraestrutura urbana para famílias com renda mensal de até três salários mínimos. Os lotes compreendem uma extensa área no Loteamento Cidade Jardim, nas Etapas 10 e 11. Segundo João Fontana, secretário municipal de habitação, o loteamento contará com uma estrutura suficiente para garantir o conforto dos moradores . “Estamos muito felizes em poder entregar um espaço urbanizado, com asfalto, energia elétrica e água encanada.”, completa.

“O programa é um marco para o município e vamos continuar trabalhando para que a nossa população possa ter cada vez mais condições dignas de moradia“, afirma Darci Lermen, prefeito de Parauapebas.

A entrega dos títulos definitivos segue até amanhã, 18, a partir das 8h, no setor de cadastro da Secretaria de Habitação, localizado na rua C, n° 352, bairro Cidade Nova.

