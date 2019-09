Prefeitura entrega reforma do Bosque Gonzaguinha

Dando início a um ciclo de inaugurações de obras em comemoração aos 25 anos de Canaã dos Carajás, a prefeitura municipal entregou, neste sábado (21), a reforma do Bosque Gonzaguinha, um dos principais pontos turísticos da cidade. Autoridades do município e comunidade em geral participaram da solenidade.

A Matinha, como é conhecido o local, passou por uma reforma completa nos últimos meses. Cercas foram restauradas, calçadas foram ampliadas e revitalizadas, a pintura foi refeita, uma nova iluminação foi implantada e nova sinalização foi instalada.

O prefeito Jeová Andrade destacou a importância da reforma feita no local. “O Bosque é um monumento que nos lembra a importância de preservar o meio ambiente. Diariamente, centenas de pessoas vêm a este local com suas famílias e é importante recebê-las com mais conforto e segurança. É uma alegria poder reinaugurar este espaço.”

Jeová também falou sobre as próximas inaugurações. “Incluímos na programação de aniversário da cidade a entrega de várias obras, como a conclusão do asfalto em alguns bairros. O investimento em infraestrutura é um dos maiores compromissos da nossa gestão.”

Alexandre Pereira, vice-prefeito, também participou da cerimônia e falou sobre a revitalização do espaço. “Parabéns ao governo pelo planejamento em benefício da sociedade. Isso é mais um importante que damos em infraestrutura. É notório que Canaã dá passos largos rumo ao desenvolvimento.”

Secretária de Meio Ambiente, Simone Aparecida afirmou que a sociedade ganha com um espaço de lazer reformado. “A Matinha, antes dessa gestão, nunca era vista com bons olhos. O trabalho foi feito aqui, inauguramos o espaço, a população acolheu o local e se tornou um grande sucesso. Mas nós vimos que havia a necessidade de melhorar e trabalhamos para isso. Nós queremos, e vamos, inaugurar outros bosques no município, outros monumentos de preservação.”

Ainda na ocasião, em alusão ao Dia da Árvore, mudas frutíferas foram entregues à comunidade.

No próximo sábado (28), a prefeitura inaugura uma ponte na VP-21.

