Prefeitura fará mutirão de mecanização para atender produtores rurais

“Quero agradecer ao poder público por acreditar no produtor de Canaã e investir na produção do nosso município. Sabemos que a nossa demanda é alta e precisamos oferecer alimentos saudáveis para a nossa população”. A frase é do presidente do Sindicato Rural de Canaã, Carlos Mariano, que foi um dos representantes de entidades do campo a participar, nesta quinta-feira (14) do lançamento oficial de um mutirão de mecanização para atender os produtores locais.

A ação da prefeitura de Canaã, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Produção Rural (Semprur), visa dar assistência aos produtores com máquinas agrícolas no momento de preparação do solo e plantio. A intenção é que o mutirão dure 45 dias – que podem ser prorrogados – e atenda a todos os produtores interessados. Para isso, além das cinco máquinas próprias, a prefeitura de Canaã locou mais 14. Serão, portanto, 19 máquinas disponíveis.

Os produtores que desejarem a assistência já podem procurar a sede da Secretaria, na Rua do Campo, no bairro Estância Feliz, para a emissão da Ordem de Serviço.

Ao abrir o evento, o secretário de Produção Rural, Léo Ferreira, resumiu a urgência da ação. “A produção de Canaã tem aumentado muito e precisamos fazer essa ação agora, pois agricultura tem prazo”, disse . Representando a Câmara Municipal no evento, o vereador João Nunes elogiou a prefeitura que, segundo ele, tem “uma equipe preparada para atender os agricultores”. Para o vereador, a ação “vai trazer mais fartura para nossas mesas”.

O vice-prefeito, Alexandre Pereira, estimou que a produção de Canaã dos Carajás tende a triplicar até o próximo ano. Ele também agradeceu “pelo respeito e dedicação de todos os envolvidos na ação”, e comentou que a administração “preza pelo respeito ao homem do campo”.

Por fim, o prefeito Jeová Andrade afirmou que a ideia é repetir essa força-tarefa nos próximos anos. “Temos uma terra propícia para a produção, estamos melhorando a acessibilidade e acreditamos muito que Canaã será um município cada vez mais sustentável, com ou sem minério”, concluiu.

