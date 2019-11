Prefeitura firma convênio para construção de sede do Ministério Público em Canaã

A prefeitura de Canaã dos Carajás firmou, nesta segunda-feira (18), um convênio com o Ministério Público do Pará para a construção da nova sede da entidade no município. O documento foi assinado nesta tarde pelo prefeito Jeová Andrade. Os secretários Roberto Andrade e Geam Meirey, de Governo e Planejamento, e o procurador geral do município, Hugo Leonardo, acompanhado do procurador Ageu Oliveira, também participaram da cerimônia de assinatura.

Além do gestor municipal, o procurador geral do MP-PA, Dr. Gilberto Valente Martins, também assinou o termo de convênio. Uma comitiva do órgão estadual acompanhou o procurador na ocasião; os promotores do município, Dr. Emerson Costa de Oliveira e Dr. Thiago Guimarães, também estiveram presentes na data.

O prefeito também mostrou interesse em destinar recursos para aquisição de todo o mobiliário do prédio.

Para o prefeito Jeová Andrade, quem ganha com isso é a sociedade. “Canaã necessita de um Ministério Público mais bem estruturado para atender a comunidade. Esse é nosso objetivo: possibilitar que este importante órgão tenha condições cada vez melhores de funcionamento.”

A previsão é que a nova sede comece a ser construída no primeiro semestre de 2020. Ainda na ocasião, prefeito, procuradores e equipes visitaram o terreno que abrigará as novas instalações.

ascom.canaã