Prefeitura inaugura asfalto do bairro Vale do Sossego

Ainda em comemoração aos 25 anos de Canaã dos Carajás, autoridades locais e da região inauguraram, neste domingo (6), a pavimentação asfáltica do bairro Vale do Sossego. A comunidade participou em peso da entrega da obra, que faz parte do programa Asfalta Canaã, do governo municipal.

Além da pavimentação, a obra também inclui a construção das redes de água e esgoto da localidade. “Agradeço a população pela paciência nesse trabalho que fizemos nos últimos meses. O saneamento básico é uma obra que pouco se vê, mas que é fundamental para a qualidade de vida da comunidade” explicou Glaidston Paiva, diretor-presidente do Sistema Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Conhecedor das dificuldades anteriores ao asfalto no bairro, o morador Antônio Oliveira, comemorou a novidade. “Agradeço à gestão pelo trabalho. É uma felicidade e uma satisfação ver que problemas com lama e poeira já não existem mais aqui.”

Presente na ocasião, o deputado estadual Dirceu Ten Caten destacou o avanço que vê em Canaã. “É uma alegria estar aqui e ser parte da história de Canaã dos Carajás, pois conheço essa cidade já há muitos anos. Nenhum outro município cresce na proporção de Canaã dos Carajás em todo o estado e isso é resultado de comprometimento da gestão com o trabalho.”

Wilson Reis, secretário de obras, comentou o trabalho feito na localidade. “É uma alegria entregar uma obra como essa em um bairro que sofreu muito. Por conta do declive, as chuvas incomodavam os moradores, esses problemas são coisas do passado agora.”

Alexandre Pereira, vice-prefeito de Canaã, destacou a transformação de Canaã nos últimos anos. “Temos apenas 25 anos e avançamos muito. Há um grande diferença no que esse município e no que ele está se tornando. Seremos uma das melhores cidades para se viver no Brasil com toda a certeza.”

Seguindo a fala de Alexandre, Jeová Andrade lembrou o que a gestão pública fez no Vale do Sossego. “Quando assumimos, não havia nem iluminação pública, nem estrutura nenhuma e hoje temos essa importante conquista entregue à comunidade. Estamos trabalhando para asfaltar 100% da cidade até o final do mandato e temos a convicção que a nossa missão será cumprida.”

Ainda na ocasião, um churrasco foi servido à comunidade e prêmios foram sorteados para os moradores presentes na solenidade de inauguração.

