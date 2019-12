Prefeitura inaugura ponte sobre o Rio Parauapebas

Ponte localizada na VP-80 é de concreto, possui 120 metros de extensão e interligará as vilas Feitosa e Ouro Verde. Vice-prefeito destacou importância da obra para Canaã dos Carajás

Definido como uma “uma importante obra para a história de Canaã dos Carajás” pelo vice-prefeito Alexandre Pereira, a ponte sobre o Rio Parauapebas foi inaugurada nesta quinta-feira (12). Localizada na VP-80, a ponte substitui a antiga, uma das primeiras a serem construídas em Canaã, que estava deteriorada pela ação do tempo. A nova tem 120 metros de extensão, é de concreto e interliga as vilas Feitosa e Ouro Verde, bem como facilita o acesso à cidade de Água Azul do Norte.

A cerimônia de inauguração reuniu a comunidade e autoridades políticas locais. Além de melhorar a trafegabilidade na região, garantindo mais segurança a quem passa por lá, a nova ponte vai garantir um melhor escoamento da produção rural.

Para Jesus Francisco de Souza, produtor rural que mora na VP-80 há vários anos, a obra representa uma grande conquista. “Para quem reside e trabalha aqui, ter uma ponte deste porte, é fundamental. A outra estava velha e era um perigo para nós. Isso faz parte do passado e agora ver este trecho concluído é uma felicidade.”

Secretário de Obras, Wilson Reis falou sobre o trabalho desenvolvido. “Esta é uma ponte que foi concluída em cerca de cinco meses; ou seja, bem rápido. Vale lembrar ainda que essa obra foi feita com recursos próprios; ou seja, é a gestão de Canaã investindo no crescimento da nossa cidade e na melhoria de vida para as pessoas que moram aqui.”

Presente na cerimônia de lançamento, o presidente da Câmara Municipal, vereador Wilson Leite, destacou a qualidade do trabalho “Isso é o desenvolvimento chegando ao nosso município. Temos aqui um excelente investimento do governo e é isso o que uma gestão deve fazer: melhorar a vida das pessoas. A prefeitura de Canaã está de parabéns por esta grande obra na zona rural do município.”

O vice-prefeito Alexandre Pereira falou sobre a nova conquista para a população local. “Foram anos de sofrimento da população e era uma obra inimaginável para nós até pouco tempo. Este ano, conseguimos tira-la do papel e o sonho desta população se tornou realidade.” explicou.

Na ocasião, um grande churrasco foi servido a centenas de moradores da região. A nova ponte já está liberada para o tráfego de veículos.

ascom.canaa