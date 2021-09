Prefeitura inicia ações da Semana Nacional de Trânsito

A abertura foi marcada com uma ação de conscientização com panfletagem e participação de grupos de motoclubes da cidade

A Prefeitura de Parauapebas deu início no último sábado, 18, a uma série de ações alusivas à Semana Nacional de Trânsito, que neste ano tem o tema “No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. Assim, a campanha vai reforçar a Operação Trânsito Seguro, realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), com o objetivo de reduzir os índices de acidentes no município.

No decorrer da Operação Trânsito Seguro, o Núcleo de Educação para o Trânsito (NET) do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) realizou diversas atividades educativas, como palestras e rodas de conversa em parceria com empresas; e também a blitz do ciclista, para levar informações relacionadas ao trânsito: respeito a faixas de pedestres, uso do celular no trânsito, observância da sinalização e cuidados com os vulneráveis no trânsito (pedestres, motociclistas e ciclistas).

O gestor da Semsi, Denis Assunção, destaca que as ações já realizadas pela secretaria visam chamar a atenção da população para a construção de um trânsito mais seguro. “Nossas equipes estão na rua, para agir na fiscalização, mas também para levar informações e sensibilizar os munícipes a reduzirem a imprudência no trânsito e os índices de acidentes em nossa cidade”, explica.

A abertura da Semana Nacional de Trânsito, realizada na entrada da Rua do Comércio, foi marcada com uma ação de conscientização com panfletagem e participação de grupos de motoclubes da cidade; e ainda no decorrer da semana, serão feitas blitze educativas em vários pontos da cidade, o Dia da Gentileza no Trânsito, e em parceria com o Partage Shopping Parauapebas a programação contará com apresentações de teatro, palestra e jogos lúdicos para crianças nos dias 23,24 e 25 de setembro.

A Semana Nacional de Trânsito foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997 e ocorre anualmente, entre 18 e 25 de setembro, com o objetivo de promover, junto à sociedade, um trânsito mais seguro.

Confira a programação:

20/09 – Blitz Educativa

Local: avenida Liberdade, em frente ao Quartel da Polícia Militar

Horário: 9h às 10h30

21/09 – Blitz Educativa

Local: rua E – cruzamento com rua 10

Horário: 9h às 10h30

22/09 – Blitz Educativa

Local: av. dos Ipês com av. D

Horário: 9h às 10h30

23/09 – Blitz Educativa

Local: Praça da Palmares I

Horário: 9h às 10h30

23/09 – Dia da Gentileza no Trânsito

Local: rua E – cruzamento com a rua 11

Horário: 9h às 10h30

23, 24 e 25 – Jogos lúdicos (encerramento da Semana Nacional de Trânsito)

Local: Partage Shopping Parauapebas

Horário: 18h

ASCOM/PMP