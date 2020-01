Prefeitura inicia Jornada Pedagógica 2020 em Canaã dos Carajás

Com o tema “Desenvolvimento Integral: potencializando competências e habilidades de todos e de cada um”, a prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria de Educação, iniciou, nesta quinta-feira (16), a Jornada Pedagógica 2020. No Espaço Arara Azul (Clube da Vale), milhares de profissionais da rede pública de ensino se reuniram para debater os rumos e as metas da educação municipal.

A abertura do encontro contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito Jeová Andrade e a secretária de educação, Roselma Feitosa. Neste primeiro momento, professores, coordenadores, orientadores, gestores, equipe técnica e convidados participam da jornada. A partir da próxima segunda-feira (20), demais servidores da educação participarão do encontro, que acontecerá, também, em escolas da rede, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cemfopred) e Polo UAB.

Ao longo dos próximos quatro dias, os educadores passarão por palestras com especialistas e aprimorarão conhecimentos e habilidades para mais um ano letivo.

Roselma destacou a importância de mais um encontro. “Esse é um momento em que nós avaliamos as nossas ações, o que aconteceu em 2019 e planejar o 2020 para que a gente consiga oferecer uma educação de qualidade. Esse ano, nossa jornada se estende por cinco dias e ela é, além de pedagógica, técnica.”

Jeová reforçou a importância de se buscar sempre a melhoria da qualidade de ensino no município. “Queremos preparar toda a rede de educação pública. Os nossos profissionais precisam se qualificar cada vez mais para atender melhor esses milhares de alunos. Nossa meta é continuar investindo muito na qualificação, valorização salarial, pontualidade de pagamento e queremos melhorar isso a a cada dia.”

(Fotos: Jefferson Almeida)