Prefeitura inicia obras de infraestrutura no bairro Jardim Ipiranga

Maria Mercedes, moradora da Rua G8, no bairro Jardim Ipiranga, comemora a chega das obras de infraestrutura no bairro. A dona de casa conta que estava ansiosa pelo serviço. “Estou feliz! Agora sei que vamos ter melhorias e chegou na hora certa”, destacou a moradora.

O serviço que começou pela Rua G1 vai contemplar 58 ruas do bairro com drenagem, terraplenagem, pavimentação, bueiros e meio-fio. Edilane Novaes é mais uma moradora que está satisfeita com a chegada das obras.

“Agora tudo vai melhorar com essa obra. Vamos ter rede de esgoto e a Praça que vai ser construída, então estou muito feliz e acredito que o bairro inteiro está”, disse a moradora da Rua G1.

Segundo o secretário municipal de Obras, Wanterlor Bandeira, o serviço será intensificado com mais duas frentes de trabalhos para dar celeridade às obras. “Demos o pontapé inicial com os serviços de drenagem e vamos trabalhar para entregar essa obra o mais breve possível”, ressaltou o gestor.

Mais Obras

A Secretaria Municipal de obras (Semob) está com diversas frentes de trabalho. No Complexo VS-10, as vias que fazem parte da rota escolar continuam recebendo pavimentação asfáltica. O Bairro Betânia, onde as obras estão na fase drenagem, é outro entre os vários contemplados. Na zona rural, as vicinais também recebem manutenção.

Texto: Liliane Diniz / Fotos: Kelson Araújo

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP