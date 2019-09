Prefeitura inicia recuperação da estrada de Serra Pelada

Neste sábado (31), a Prefeitura de Curionópolis anunciou a total recuperação da estrada que dá acesso à Serra Pelada. O trecho que liga o Km 16 da PA-275 ao distrito, passará por completa reestruturação para garantir a mobilidade da comunidade, neste segundo semestre, antes do início do período chuvoso.

Uma manutenção da estrada de Serra Pelada já foi realizada no primeiro semestre, no início do verão. Uma interlocução da prefeitura e os pequenos mineradores, possibilitou que a estrada fosse recuperada a partir de um acordo que garantiu a pausa no tráfego dos caminhões.

Porém, devido à intensidade do trânsito de veículos super carregados, a estrada necessita novamente de recuperação. “A Prefeitura se viu no compromisso e responsabilidade de recuperar de forma direta essa estrada para atender a comunidade da zona rural e Serra Pelada e mostrar os resultados para comunidade”, disse o prefeito Adonei Aguiar.

Toda a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura estará empenhada para restaurar os 35 Km da via, a partir da regularização e compactação de subleito e encascalhamento do trecho.

A Prefeitura disponibilizou 09 equipamentos para os serviços: 01 caminhão-pipa; 01 motoniveladora; 01 trator de esteira; 01 PC retroescavadeira; 01 rolo compressor e 04 caminhões.

ascom.curionopolis