Prefeitura inicia vacinação de grávidas e puérperas sem comorbidades nesta terça-feira, (03)

Grávidas a partir de 18 anos serão imunizadas com doses da Pfizer

As grávidas e puérperas a partir de 18 anos podem ser vacinadas contra Covid-19 a partir desta terça-feira, 03. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), já realizou a vacinação das grávidas e puérperas (mulheres de pós-parto de até 45 dias) com comorbidades e agora expande a imunização também para aquelas que não têm comorbidades.

Para receber a primeira dose da vacina Pfizer elas devem comparecer a Escola Chico Mendes (entrada pela rua D), no bairro Cidade Nova, das 9h às 14h.

O titular da Semsa, Gilberto Laranjeiras orienta as gestantes e puérperas a tomarem a vacina. “Não precisa ter medo da vacina. É importante deixar claro que a vacina é a única arma segura contra esse vírus. As reações são leves e podem ocorrer com qualquer outra vacina, e nem sempre acontecem. Eu faço um apelo para que todas as gestantes e puérperas, sem comorbidades, procurem o ponto de vacinação, para se imunizar, porque é uma arma segura”, orientou.

A inclusão deste grupo é muito importante, tendo em conta a alta taxa de mortalidade no país em gestantes e puérperas que tiveram a forma mais grave da Covid-19. O Secretário de Saúde, Gilberto Laranjeiras, ressalta a importância da inclusão delas na campanha de imunização “o Brasil é um dos países que, infelizmente, mais teve casos de mortes de gestantes e puérperas contaminadas pela Covid-19. A inclusão deste grupo é uma vontade antiga nossa e é de suma importância para mudarmos este cenário”, aponta Gilberto Laranjeiras.

Documentação necessária

De acordo com a Nota Técnica 02/2021 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS as grávidas e puérperas precisam apresentar a prescrição médica, no qual a paciente esteja autorizada a receber a dose do imunizante, assim como o cartão do pré-natal.

As puérperas também precisam apresentar um documento que comprove o parto nos últimos 45 dias, como certidão de nascimento do bebê ou registro de alta hospitalar pós-parto. Todas devem apresentar os originais e cópias de um documento de identificação com foto, como documento de identidade (RG) ou carteira nacional de habilitação (CNH), além do cartão do sus, carteira de vacina e comprovante de residência.

Ascom/Pmp