Prefeitura instala tendas, com 800 cadeiras, em frente às agências da Caixa

Medida é para organizar as filas, evitar aglomerações e garantir um pouco de conforto às centenas de pessoas que têm ido em busca do auxílio emergencial

Em função do auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal, muitas pessoas vinham se aglomerando em frente às agências da Caixa Econômica de Parauapebas, nos bairros Rio Verde e Cidade Nova, alheias às possibilidades de contaminação pela Covid-19. Para minimizar os riscos de proliferação do novo coronavírus nesses locais, a Prefeitura de Parauapebas decidiu organizar as filas em parceria com o pessoal da Caixa Econômica.

Com tanta gente enfrentando sol e chuva e até dormindo na fila, o governo decidiu instalar 30 tendas em frente às agências, onde foram disponibilizadas 800 cadeiras para quem precisa ir ao banco.

“Além de dar um pouco de conforto a quem mais precisa, essa ação visa minimizar a proliferação do novo coronavírus no local, tendo em vista que as cadeiras ficam distantes umas das outras e os agentes da Defesa Civil aplicam álcool em gel nas mãos das pessoas que estão na fila”, detalha Denis Assunção, secretário municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi).

“A organização da fila é feita pelo pessoal da Caixa, que conta com o apoio também da Guarda Municipal. E a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semurb) envia diariamente equipes para fazer a limpeza do local. É uma ação conjunta da prefeitura em prol da prevenção e da saúde das pessoas”, acrescenta Denis Assunção.

As estruturas foram instaladas no domingo, 02, e devem permanecer o tempo necessário para evitar aglomerações nos locais. Para a dona de casa Rosicleia Pereira da Silva, que foi receber seu benefício, a ação da prefeitura demonstra cuidado com a população. “Foi muito boa essa iniciativa. Eu estou na fila desde a madrugada, pelo menos tem as cadeiras para sentar e as tendas para nos proteger do sol”, apontou ela.