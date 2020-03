Prefeitura intensifica ações de mecanização agrícola na zona rural

A Prefeitura de Parauapebas intensifica neste mês as ações de mecanização agrícola em várias localidades da zona rural do município, com a Secretaria de Produção Rural (Sempror) trabalhando sem parar. Desde julho de 2019, mais de duas mil famílias já foram atendidas com serviços de destocamento mecânico e gradagem do solo, visando ao plantio principalmente de culturas industriais de ciclo curto, como grãos, raízes e tubérculos – milho, mandioca, arroz, feijão, batata doce etc.

E agora a prefeitura disponibilizou cerca de 24 máquinas que trabalham em atendimento a produtores de 15 localidades, incluindo as regiões da Palmares I e II, Cedere I, APA do Igarapé Gelado, Vila Sansão e Paulo Fonteles, e mais 32 comunidades na região do Contestado, na zona rural de Marabá. A expectativa é que mais 2,3 mil famílias sejam beneficiadas ainda este semestre.

A mecanização do solo é a primeira etapa para o plantio, cujo objetivo principal é facilitar a formação radicular. Por isso, deve ser seguida de correção do solo e adubação para resultar numa colheita mais produtiva. Foram oferecidos aos produtores rurais maquinários com mais de 18 mil horas de serviços de destoca, gradagem, abertura de reservatórios de água e na plantação de grãos.

Para execução dos trabalhos, o governo municipal disponibiliza tratores de esteira, tratores de pneus com grade aradora e escavadeiras hidráulicas com combustível e operador, tudo sem nenhum custo às famílias do campo. “O produtor é contemplado com o benefício a partir da assistência recebida na propriedade por um técnico da Sempror. Ele realiza o agendamento das famílias que serão beneficiadas e faz todo o acompanhamento necessário até a colheita da produção”, explica o titular da Sempror, Elson Cardoso.

Os produtores rurais Sebastião Barbosa e Valdemar da Conceição, da região do Contestado, estão entre os beneficiados e comemoraram a chegada dos serviços de mecanização agrícola em suas propriedades. “A gente está satisfeito porque a gente ia pagar pra fazer esse serviço, então foi bom porque ajudou bastante”, contabilizou Valdemar. “Estamos satisfeitos com a ajuda da prefeitura. É uma boa ideia. É muito bom pra ajudar no desenvolvimento da área agrícola”, reforçou Sebastião Barbosa.