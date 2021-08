Canaã se prepara para a volta às aulas na modalidade de ensino híbrido

As aulas da Rede Municipal de Ensino de Canaã dos Carajás seguem no modelo online, com acesso dos alunos de forma interativa, por meio da plataforma Google for Education, pelo whatsapp, ou com entrega de blocos impressos. No entanto, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, já estuda e trabalha num plano de retorno seguro à sala de aula.

“Nossa proposta é iniciarmos com ensino híbrido, de forma intercalada dos alunos, onde um grupo participa de um dia das aulas, no outro dia a gente traz outro grupo de alunos, para que possamos seguir de forma bem segura dentro dos protocolos sanitários”, destacou Vanessa Oliveira, gestora da Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo gestor de Coordenação, Samuel de Jesus, já está sendo feito o planejamento para garantir toda a estrutura necessária para professores e alunos. “Na chegada na escola, o aluno vai ter tapete sanitizante, em seguida passará pelo termômetro para medir a temperatura, teremos o dispenser de álcool em gel na porta de cada sala de aula, e cada um deles também estará recebendo as máscaras”, descreveu.

“Os funcionários da escola estarão munidos com faceshield [máscara transparente de proteção para os olhos], que estará promovendo a todos os nossos alunos uma segurança maior contra a infecção do coronavírus”, completou.

ASCOM/PMCC