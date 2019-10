Prefeitura lança campanha “Fila de Espera Zero” em Canaã dos Carajás

Integrando as programações do Outubro Rosa e Novembro Azul em Canaã dos Carajás, a prefeitura lançou, nesta quarta-feira (2), a campanha “Fila de Espera Zero”. Com a proposta, o governo visa acabar com a espera para cirurgias oftalmológicas no município, além de diminuir a demanda por consultas e exames.

A campanha acontece em parceria com o Instituto de Olhos, local em que o lançamento oficial aconteceu. “O objetivo é trabalhar para que não haja ninguém esperando por cirurgias e exames em Canaã dos Carajás. É fundamental que esses atendimentos cheguem o quanto antes às pessoas que mais precisam. Vamos acabar com as filas de espera no nosso município” explicou o prefeito Jeová Andrade.

Daiane Celestrini, secretária de saúde, falou sobre o programa. “Até novembro, queremos zerar as filas de espera por exames e cirurgias oftalmológicas, bem como outras demandas. A nossa meta é reforçar esse trabalho e atender a todas essas pessoas que precisam destes serviços.”

Maria Auxiliadora, de 54 anos, considerou positiva a proposta. “Eu considero importante para a nossa a saúde a prevenção. Tudo isso é necessário para que a gente tenha uma vida bem melhor.”

Serão feitas, ao todo, 64 cirurgias, quase 400 consultas e mais de 2.100 exames nestes dois meses.

