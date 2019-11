Prefeitura lança projeto de ensino musical em Curionópolis

A Prefeitura Municipal de Curionópolis através da Secretaria de Educação (Semed) realizou a entrega de diversos instrumentos musicais novos para equipar a Banda Marcial e Orquestra Sinfônica que será composta por alunos das escolas do município, nesta segunda-feira, 4. O evento que ocorreu na Escola José Rodrigues, também lançou o Projeto Curionópolis Arte e Cia.

“O objetivo desse projeto é oferecer uma oportunidade dos nossos alunos se envolver com o universo musical e ampliar as suas perspectivas. Isso vai resultar na promoção e desenvolvimento de novos talentos e também afastar esses jovens da marginalidade. Queremos levar o nome de Curionópolis para outros lugares através dos talentos da nossa cidade”, expressou a secretária Lane.

A equipe da Semed levou a sério o projeto idealizado pelo prefeito Adonei Aguiar, que visa atender inicialmente 200 alunos entre 6 e 17 anos de idade que farão parte da Orquestra Sinfônica Municipal. As turmas terão aulas gratuitas de teoria musical e prática com instrumentos de cordas e sopro, como violino (1º e 2º), viola, violoncelo, flauta, trombone, trompa, clarinete, fagote, saxofone sopranino e trompete. As aulas serão realizadas no Centro Técnico Esportivo de Curionópolis (CTEC) e haverá transporte escolar gratuito.

Durante o evento houve a apresentação musical da Banda Marcial, hoje composta por 160 integrantes. A Semed também realizou a entrega de mais 27 instrumentos novos, já que em setembro, a secretaria realizou a renovação dos instrumentos da fanfarra.

Assessoria de Comunicação – ASCOM/PMC