Prefeitura leva para a FAP serviços, informação e entretenimento

Durante as cinco noites de programação da Feira Agropecuária de Parauapebas (FAP), a Prefeitura vai levar serviços, informações de interesse público e entretenimento para os visitantes.

No estande da Prefeitura serão disponibilizados os seguintes serviços: emissão de carteira de trabalho e identidade; emissão de Alvará; negociação de dívida (PERF); emissão de boleto de IPTU e ITBI. Os visitantes também poderão ser atendidos com serviços de embelezamento, prestigiar apresentações culturais, participar de jogo eletrônico e contemplar Parauapebas em 360º.

O estande do Departamento Municipal de Turismo (DETUR) reserva muita adrenalina e informação sobre as rotas turísticas de Parauapebas para os visitantes com torre de escalada, rapel, arvorismo e tirolesa que estarão disponíveis durante os cinco dias de FAP.

Quem quer conhecer mais sobre técnicas agrícolas e de reprodução animal pode visitar o estande da Secretaria Municipal de Produção Rural (Sempror) que apresentará: modelo de fruticultura em Sistema Agroflorestal; Sistema apícola (criação de abelhas sem ferrão); Sistema de criação de galinhas (postura e corte); exposição da maquete demonstrativa do Projeto Leite a Pasto; Sistemas de produção de peixes; fazendinha com sistemas produtivos de pecuária.

Empresário, microempreendedores e interessados encontrarão no estande da Secretaria Municipal de Desenvolvimento (Seden) informações sobre o Banco do Povo, que disponibiliza crédito para pequenos negócios. No local também estarão disponíveis informações sobre o Polo Moveleiro e Distrito Industrial, além de serviços disponibilizados pela Sala do Empreendedor.

Seminário de Empreendedores

Apresentação de cases de sucesso, palestra motivacional e informações sobre novos investimentos para o município estão na programação do I Seminário de Negócios e Desenvolvimento de Parauapebas, que será realizado na quinta-feira (05), no Tatersal da FAP, das 16h às 21h. Os empresários do município foram convidados para o evento que é organizado pela Seden, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Parauapebas (ACIP) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Contrato do asfalto da Vila Carimã

Está programada para o sábado (07), às 9h da manhã, no Tatersal da FAP, a assinatura do contrato para a obra de asfaltamento de 35 quilômetros da via de acesso à Vila Carimã. O investimento vai melhorar o escoamento da produção agrícola da localidade e beneficiará os moradores de mais de 30 vilas da área do Contestado.

