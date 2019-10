Prefeitura promove ação do Outubro Rosa em Serra Pelada

Através de uma ação integrada entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e Secretaria de Saúde (Semsa), a Prefeitura de Curionópolis promoveu uma grande ação de serviços em Serra Pelada em alusão ao Outubro Rosa, Mês da Prevenção do Câncer de Mama e Câncer do Colo do Útero. A programação foi realizada nesta sexta-feira (19), na Santa Casa de Misericórdia.

Mais de 300 pessoas foram beneficiadas com consultas médicas de clínica geral, ginecologia, psicologia e oftalmologia e serviços de embelezamento, como cortes de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas, manicure e escova, disponibilizados para o público feminino.

“O bom é que dá para unir o útil ao agradável. Vim me consultar com o ginecologista e ganhei um corte de cabelo. Vou sair daqui me sentindo mais bonita e atenta aos cuidados que devo ter com minha saúde”, disse a dona de casa Jaqueline Silva.

Durante a ação, servidores da Secretaria de Assistência Social realizaram atendimentos do CadÚnico, Bolsa Família, Passe Livre ao Idoso e prestaram outros serviços. A comunidade presente também recebeu orientações através de palestra sobre a prevenção do Câncer de Mana e Câncer do Colo do Útero, além de degustar um delicioso café da manhã.

“Realizamos essa ação com intuito de alertar e incentivar principalmente a comunidade feminina, sobre o autocuidado e as orientações de prevenção do câncer. Porém, durante todo o mês de outubro, a Santa Casa realizará exame Preventivo do Câncer de Colo Uterino (PCCU) e ultrassonografia”, explicou a secretária de Saúde Kelma Oliveira.

O evento foi prestigiado pelo prefeito Adonei Aguiar, a primeira Dama Verônica Rabelo, a secretária de Assistência Social Vanessa Viana, a secretária de Saúde Kelma Oliveira, administrador distrital Neguinho e o vereador Aderbal da Padaria.

ascom.curionópolis