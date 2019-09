Prefeitura promove Workshop de Empreendedorismo para jovens

Com o olhar voltado para o futuro profissional da juventude, a Prefeitura, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude (CMJ), reuniu jovens de 15 a 29 anos em um Workshop de Empreendedorismo.

O que é ser empreendedor, mercado local e regional e como começar o seu próprio negócio de forma empreendedora, Banco do Povo com processos de incentivos, prazos e créditos, foram alguns dos assuntos abordados no evento. E ainda, histórias de pessoas que começaram jovens e se tornaram empreendedoras.

Com 16 anos, a estudante de eletroeletrônica, Thayne Vitória, comenta que é a primeira vez que participa de um evento que aborda esses assuntos. “É muito interessante, porque despertou em mim algo que estava adormecido. Eu tinha muita dificuldade para saber o que quero seguir na minha carreira, então, podemos usar o que aprendemos aqui e acredito que vai servir para me ajudar a alcançar coisas maiores futuramente. Gostei muito”, declara a estudante.

Giovanna Rodrigues, 16 anos, era outra estudante que estava ligada em todas as informações repassadas e contou que foi muito válido participar do evento. “É a primeira vez que participo. É uma palestra que desenvolve interesse na gente. O meu curso, por exemplo, envolve muito empreendedorismo. No futuro, podemos montar nossa empresa e trabalhar na nossa área, então foi esclarecedor”, destacou a estudante do 1º ano de Eletroeletrônica.

O evento, coordenado pela CMJ, faz parte de série de eventos que a coordenadoria vem realizando como: Cara a Cara com a Juventude, Caravana da Juventude, Cursinho Popular, entre outros.

De acordo com a representante do CMJ, Jacqueline Silva, a demanda de palestras dos mais variados temas é grande, porém a escolha do tema de empreendedorismo juvenil se deu devido ao número crescente de jovens empreendedores em Parauapebas. “Hoje, com a crise e diminuição de vagas no mercado de trabalho, o jovem tem se levantado para se sustentar e, para isso, utiliza da sua criatividade. Então, estamos trazendo qualificação técnica, que hoje é fundamental”, explicou Jaqueline.

Jacqueline ressalta que a CMJ vem trabalhando para incentivar a juventude e esse mês já estão abertas as inscrições para o cursinho popular que vai ajudar o jovem a se preparar para o Enem e conseguir uma vaga na universidade.

Texto: Liliane Diniz / Fotos: Piedade Ferreira



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP