Prefeitura promoverá I Casamento Comunitário em Curionópolis e Serra Pelada

O sonho de muitos casais de oficializar o matrimônio será uma realidade. A Prefeitura Municipal de Curionópolis através da Secretaria de Assistência Social (Semas) vai realizar pela primeira vez no município um Casamento Comunitário.

Duas reuniões foram realizadas com líderes religiosos das Igrejas de Curionópolis e Serra Pelada para organizar os detalhes da captação de casais que queiram oficializar o matrimônio mas estão em situação de vulnerabilidade econômica.

Para o representante da Igreja Adventista, Sóstenis da Silva, a promoção de um casamento comunitário no município é uma notícia excelente. “São muitas as dificuldades do casal em oficializar a união, então, levar essa oportunidade à comunidade é uma atitude belíssima. O prefeito e sua equipe estão de parabéns”, disse ele.

“Eu recebo essa notícia com muita alegria, porque essa atitude vai trazer melhorias para os membros da igreja e para a comunidade em geral. É um trabalho muito importante, pois muitos casais querem casar, mas não tem condições pra isso. A iniciativa será uma alegria para eles”, explicou o Pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, Willian Correa.

Serão 150 casais beneficiados com as despesas da união e o cerimonial de casamento. Dois eventos serão realizados, um na sede do município, que atenderá 110 casais e um, em Serra Pelada, que atenderá 40 casais do distrito e zona rural. Para atender a grande demanda, o segundo casamento comunitário já está previsto para ser realizado em maio de 2020.

“Reconhecemos o papel que as igrejas tem no meio social do nosso município, e dessa forma, solicitamos o apoio dos líderes religiosos do município em promovermos esse evento que visa realizar o sonho de tantos casais, conforme sua religião”, explicou o prefeito Adonei Aguiar.

ascom.curionopolis