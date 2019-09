Prefeitura realiza 1ª capacitação sobre Sistema de Informação do Câncer (Siscan)

Linha de Cuidado e Fluxo de Colo e Mama, Painel de Monitoramento do Tratamento Oncológico e Plano e Rede de Atenção Oncológica do Estado do Pará foram os tópicos abordados durante o treinamento voltado aos servidores de Saúde, realizado nos dias 11 e 12 deste mês, no Centro Universitário de Parauapebas (Ceup).

A capacitação foi organizada pela Rede de Atenção a Saúde da Pessoa com Doenças Crônicas (DCNT), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A médica reguladora da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação (Dirca), Graziele Correia, enfatizou a importância da realização da 1ª capacitação do Siscan, “o treinamento é de extrema relevância, uma vez que estamos abordando dados epidemiológicos de novos casos de câncer que mais prevalecem, tanto no sexo feminino quanto no masculino no Pará, e também de estarmos

acompanhando e fazendo a busca ativa desses pacientes”.

“Participar do treinamento foi importantíssimo para que todos os participantes possam adquirir conhecimento sobre os temas abordados durante a capacitação”, finalizou o enfermeiro da Unidade Básica de Saúde do bairro Guanabara, Rui Ramos de Miranda.

Texto: Janaina Ravanelli / Fotos: Semsa



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP